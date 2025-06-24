4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor

4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor
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4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor
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Bursa Nilüfer'de otomobil fabrikasındaki işlerini bırakıp arıcılık yapmaya başlayan 4 arkadaş, eşlerinin de yardımıyla işlerini bir hayli büyüttü. İlk etapta bal üretimi yapan ortaklar daha sonra arı sütüne yöneldi. 4 arkadaş kilogramı 45 bin lirayı bulan ürünü Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Bursa'da bir otomobil fabrikasında çalışırken 2013'te arıcılık eğitimi alan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, 2014'te 15 kovanla arıcılığa başladı.

Bursa'da 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü yurdun dört bir yanına gönderiyor

ARI SÜTÜ ÜRETMEYE KARAR VERDİLER

İlk etapta bal üretimi yapan ortaklar, daha sonra larvaları ve kraliçe arıyı beslemek için hemşire işçi arılar tarafından üretilen, şifalı özellikleri nedeniyle gıda takviyesi olarak satılan arı sütü üretmeye karar verdi. Bir süre çalıştıkları iş yerinde de devam eden arkadaşlar, 2020'de fabrikadan istifa edip tam süreli olarak arıcılığa başladı. Daha sonra arı sütü üretimini artırma kararı alan arkadaşlara Faruk Aydın ve İdris Akbulut da katıldı.

Bursa'da 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü yurdun dört bir yanına gönderiyor

EŞLERİ DE İŞİN UCUNDAN TUTTU

Nilüfer ilçesinde 250 kovanla üretim yapan 4 arkadaşa yardımcı olabilmek için eşleri de işin ucundan tuttu. Erkekler, kovanların başında sürüyü yönetirken eşler Fatma Durgut, Serpil Kaya, Selma Aydın ve Selver Akbulut da arı sütü sağımı, larva temizliği gibi işleri yapıyor.

Bursa'da 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü yurdun dört bir yanına gönderiyor

KİLOGRAMI 45 BİN LİRAYI BULUYOR

Ağustos ayının sonuna kadar sağıma devam ederek 50 kilogram arı sütü üretmeyi hedefleyen ortaklar, küçük paketler halinde kilogramı 45 bin lirayı bulan ürünü Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Bursa'da 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü yurdun dört bir yanına gönderiyor

"20 YILLIK FABRİKA ORTAMINDAN SONRA DOĞADA ÇALIŞMAK İYİ GELDİ"

Ortaklardan Mehmet Durgut, otomotiv fabrikasında çalışırken iki işi bir arada yürütemediklerini, tercihlerini arıdan yana kullandıklarını söyledi.

Bursa'da 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü yurdun dört bir yanına gönderiyor

Türkiye'nin dört bir yanına arı sütü gönderdiklerini belirten Durgut, "250 kovan arımız var ama hepsinden arı sütü almıyoruz. Fabrikadan ilk çıktığımız yıl 80 kilogram arı sütü elde ettik. Sonraki senelerde 40-50 kilogram olarak devam etti. Bu yıl arı sütü üretimimizin 50 kilogram civarında olmasını bekliyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Erzurum, Bitlis, Bingöl olmak üzere ülkenin her yerine arı sütü gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa'da 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü yurdun dört bir yanına gönderiyor

Durgut, arılarla ilgilenmekten keyif aldıklarını anlatarak, "20 yıl fabrika ortamında çalıştık. Fabrika ortamı bizi sıktı. Burada doğada çalışmak keyifli geldi. Şimdi her gün doğadayız." dedi.

Bursa'da 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü yurdun dört bir yanına gönderiyor

"KADINLAR İŞİN İÇİNE GİRİNCE DAHA PROFESYONEL OLMAYA BAŞLADI"

Metin Kaya da uzun yıllar fabrika ortamında çalıştığını anımsatarak, arı sütü üretiminin zahmetli olduğunu kaydetti. Bunun bir ekip işi olduğunu vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk arıcılığa başladığımızda bal üretimi yaptık. Daha sonra arı sütü sağımının ilk denemelerinde başarılı olunca kadınları da işe dahil ettik. Biz dışarıda koloni yönetimini yaparken eşlerimizde içerideki işleri yapmaya başladı ve işler daha verimli oldu. Kadınlar işin içine girince daha profesyonel olmaya başladı. Biz işe ilk başladığımızda kadınları da bu işe başlatmak aklımızda vardı ama hanımlar bu duruma pek sıcak bakmıyordu. İnsan sevdiği zaman başarı geliyor."

Bursa'da 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü yurdun dört bir yanına gönderiyor

"EŞLERİMİZİN YANINA ZİYARETE GELİRKEN ARILARI ÇOK SEVDİK"

Selma Aydın da arı sütünü önce kendi çocuklarına yedirdiklerini ve faydasını gördüklerini anlatarak, "Eşlerimizin yanına ziyarete gelirken arıları çok sevdik. Sonrasında kopamadık ve bu işe dahil olduk." diye konuştu.

Bursa'da 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü yurdun dört bir yanına gönderiyor

Ekip halinde çalıştıklarını ve iş bölümü yaptıklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti: "Erkekler dışarıda çalışıp bize kovanlardan arı sütü çıtalarını getiriyorlar. Bizlerde içeride balmumu ve larva temizliğini yapıyoruz. Daha sonra arı sütü sağımını yapıyoruz. Arı sütü üretimi kadınlar olmadan yapılacak bir işte değil. Sadece evde değil, dışarıda da bir şeyler yapabilmek, ev ekonomisine destek olmak ve ekip olarak eş olarak çalışmak güzel duygu. Arılarla birlikte olmakta bize güzel hissettiriyor."

Bursa'da 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü yurdun dört bir yanına gönderiyor

"EN ÇOK ÇOCUKLU AİLELER TALEP EDİYOR"

Aydın, arı sütünün faydasının bilimsel araştırmalarla da tescillendiğini ve farklı ihtiyaçlar üzerine talep edildiğini belirterek, "Arı sütünü en çok çocuklu aileler talep ediyor. Çocukların bağışıklık sistemi, kas, kemik gelişimi ve zihinsel gelişimi için arı sütü çok faydalı. Ayrıca gebe kalmak, çocuk sahibi olmak isteyen aileler arı sütünü çok fazla talep ediyor." ifadesini kullandı.

Bursa'da 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü yurdun dört bir yanına gönderiyor

Kaynak: AA / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSimurg Anka:

O kadar etmez.

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