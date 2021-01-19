KIRKLARELİ - Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
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KIRKLARELİ - Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü

19.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 22:07

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçıların yüzü yakaladıkları bol hamsiyle güldü.

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçıların yüzü yakaladıkları bol hamsiyle güldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de (İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan karasularda) hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar nasiplerini İğneada açıklarında arıyor.

Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar mesailerini İğneada açıklarında sürdürüyor.

Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu hamsi çekildi.

Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, kasalar dolusu balığı limanda bekleyen kamyon ve tırlara yükledi.

"Kilogramı 15 liradan satılıyor"

Balıkçılardan Murat Kul, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ciddi bir balık yoğunluğu olduğunu söyledi.

Güzel bir avcılık yaptıklarını ifade eden Kul, bu bolluğun fiyatlara da yansıyacağına inandığını belirtti.

Zenginin de fakirin de hamsi tüketebileceğini dile getiren Kul, "Vatandaşımızın ucuz hamsi yiyebilmesi için çalışıyoruz. Her tekne boyutuna göre kasa kasa balık avlıyor. 500 kasadan 1500 kasaya kadar balık tutabiliyor. Bu balıklar buradan İstanbul'a gidiyor, oradan da Türkiye'nin her yerine sevkiyatı yapılıyor. Şu an balığın fiyatı arz ve talebe göre değişiyor. Kilogramı 15 liradan satılıyor." diye konuştu.

Giresun'dan bölgeye gelen balıkçı Hasan Sefer ise bu yıl vatandaşın taze ve ucuz balık tüketeceğini dile getirdi.

Balık bolluğundan memnun olduklarını anlatan Sefer, bir süre daha bölgede avlanmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

KIRKLARELİ - Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
KIRKLARELİ - Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
KIRKLARELİ - Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
KIRKLARELİ - Yasaklı alan dışında kalan İğneada'da hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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