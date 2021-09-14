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Yanlış ihbar 112 ve jandarmayı alarma geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yanlış ihbar 112 ve jandarmayı alarma geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde 'halüsinasyon gören' bir kişi 112 sağlık ve jandarma ekiplerini alarma geçirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 'halüsinasyon gören' bir kişi 112 sağlık ve jandarma ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi 112'yi arayarak 'Darboğaz Mahallesi'nde 7 ceset gördüğünü' söyleyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri ihbarın yapıldığı Darboğaz Mahallesi'ne intikal etti. Olay yerinde yapılan araştırmada ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada ihbarı yapan kişinin aldığı uyuşturucu nedeniyle 'halüsinasyon gördüğü' belirlendi. - SAMSUN

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