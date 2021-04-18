Yalova'da fırınlar denetlendi
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Yalova'da fırınlar denetlendi

Yalova'da fırınlar denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar başkanlığındaki heyet, dinamik denetim modeli kapsamında fırınları denetledi.

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Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar başkanlığındaki heyet, dinamik denetim modeli kapsamında fırınları denetledi.

Suat Parıldar, ISDEM (İl Salgın Denetim Merkezi) çalışmaları kapsamında fırınlarda dinamik denetimler gerçekleştirerek fırın işletmecilerini ve çalışanlarını kurallara uymanın önemi konusunda bilgilendirdi. Ramazan ayı olması hasebiyle bu denetimlerin daha da hız kazanacağını ifade eden İl Müdürü Suat Parıldar, "Özellikle ramazan ayında kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketebilmesi için bugün fırınlarımızda denetimler gerçekleştirerek çalışanlarımızı maske mesafe ve hijyen konularında bilgilendirdik. İl Müdürlüğü olarak oluşturduğumuz 10 gıda denetim ekibimiz il genelinde 7/24 esasına göre tüm gıda işletmelerine denetimlerini sürdürüyorlar" dedi. - YALOVA

Yalova'da fırınlar denetlendi
Yalova'da fırınlar denetlendi
Yalova'da fırınlar denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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