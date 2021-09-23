YALOVA (Habermetre) - YALOVA'DA DEĞİŞİM DEVAM EDİYOR

Yalova Belediyesi, altyapıdan-üstyapıya, kadar şehri A'dan Z'ye yenilemeye devam ediyor. Süleymanbey Mahallesi Yesari Asım, Öncü ve Çakıllı Sokak da asfaltlama çalışmaları başladı. Uzun yıllardır hizmet görmeyen ara sokaklarda çalışmaları Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yerinde inceleyerek personellere kolaylıklar diledi. Çocuklar ve mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Tutuk, yapılan çalışmaların beğenisini vatandaşlardan sözlü olarak aldı. Başkan Vekili Tutuk, Kaymakam Erkin ve Kartal Sokak'ta da asfalt serim çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

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