VASKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

VASKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kentte başlattığı altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

VASKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyor
10.09.2020 13:21 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:24

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kentte başlattığı altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince, kentin kanalizasyon hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithatbey Mahallesi'nde 120 metre yeni kanalizasyon hattı döşendi, 70 metre deplase işi yapıldı.

VASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Selim Şahin, yaptığı açıklamada, kentte yeni yapılaşmaya bağlı olarak altyapı ihtiyaçlarının arttığını söyledi.

Yapılan çalışmaların ileriye dönük çalışmalar olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İlimizin gelişmesi ve yapılaşmanın artmasıyla yeni altyapı ihtiyaçları ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm ilçelerimizde altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Vali Mithatbey Mahallesi Cızlık ve devamındaki sokaklarda da 15 günlük bir çalışma yürüttük. Çalışmalar neticesinde buradaki sorunları giderildi. Bu çalışmaları yaparken kentimizdeki yeni yapılaşmayı göz önünde bulundurarak planlamalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Ferhat Göçer Gonca Vuslateri
Spor Eddie Newton Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Otilia Bruma Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: VASKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 13:27:08. #1.14#
title