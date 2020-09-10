VASKİ altyapı çalışmalarını sürdürüyor Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kentte başlattığı altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), kentte başlattığı altyapı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

VASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince, kentin kanalizasyon hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithatbey Mahallesi'nde 120 metre yeni kanalizasyon hattı döşendi, 70 metre deplase işi yapıldı.

VASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanı Selim Şahin, yaptığı açıklamada, kentte yeni yapılaşmaya bağlı olarak altyapı ihtiyaçlarının arttığını söyledi.

Yapılan çalışmaların ileriye dönük çalışmalar olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İlimizin gelişmesi ve yapılaşmanın artmasıyla yeni altyapı ihtiyaçları ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm ilçelerimizde altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Vali Mithatbey Mahallesi Cızlık ve devamındaki sokaklarda da 15 günlük bir çalışma yürüttük. Çalışmalar neticesinde buradaki sorunları giderildi. Bu çalışmaları yaparken kentimizdeki yeni yapılaşmayı göz önünde bulundurarak planlamalarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA