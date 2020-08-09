Van'da terör operasyonunda silah ve mühimmat bulundu
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Van'da terör operasyonunda silah ve mühimmat bulundu

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'da terör operasyonunda silah ve mühimmat bulundu
09.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:18

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucu terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların bulunması amacıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İcra edilen operasyon neticesinde 10 kilogram eroin, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 M16 piyade tüfeği şarjörü ve bir miktar 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir."

Kaynak: AA

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