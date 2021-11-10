Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

VAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83'üncü yılında Van'ın Çatak, Başkale, Özalp ilçelerinde törenlerle anıldı.

Çatak Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saatlerin 09.05'i gösterdiği sırada sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, şiirler okundu.

Sinevizyon gösteriminin ardından şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek, Hakime İrem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Başkale

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu tören Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti.

Fatih Ortaokulu ve Başkale İlkokulu tarafından hazırlanan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, sinevizyon ve oratoryo gösteriminden sonra şiirler okundu.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asim Solak, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, Cumhuriyet Savcısı Feyza Yasemin Samur, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Bahadır Helli, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Ayrıca 6. Hudut Tugay Komutanlığında Atatürk Anıtı'nın yanına bırakılan meşale yakıldı, saygı nöbeti başlatıldı. Belediye Çocuk Akademisi'nde eğitim gören öğrenciler Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Özalp

Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören Ağabey Özbey Lisesi konferans solunda devam etti.

Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterisinin ardından şiirler okundu, türküler seslendirildi.

Programın ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır ve beraberindekiler, öğrenciler tarafından hazırlanan 10 Kasım temalı resim sergisini gezdi.

Programa, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.