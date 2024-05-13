Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Burhan Kuzu hakkında araştırmalar yapılıyor. Ferit Şahenk kimdir? Ferit Şahenk zengin mi, serveti ne kadar?

FERİT ŞAHENK KİMDİR?

Doğum: 1964 (60 yıl yaşında), Niğde, Türkiye

Net serveti: 2,4 milyar USD (2024) Forbes

Ferit Faik Şahenk (d. 1964, Niğde), Doğuş Holding'in ve Garanti Bankası'nın yönetim kurulu başkanı.

1987 yılında Boston Koleji'nden pazarlama ve insan kaynakları bölümünden mezun olduktan sonra 1991 yılında Garanti Menkul Kıymetler Şirketi'ni kurdu.Yüksek öğrenim sonrası eğitimini Harvard University'nin Owner/President yönetici programıyla tamamlamıştır. 1988 yılında Manufacturers Hannover'da bankacılık stajı yaptı.

1990-1997 yılları arasında Doğuş Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. 2 Nisan 2001'de babası Ayhan Şahenk'in vefat etmesiyle Doğuş Holding'in başına geçti.

Ferit Şahenk, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı önemli ve pahalı transferlerin bazılarında kulübe finansal kaynak yaratmakla birlikte, maddi yönden de destek sağlamıştır. Özellikle Fenerbahçe'nin 2012 yılında yaptığı Moussa Sow transferinde çok büyük rolü vardır ve kulüp kendisine teşekkür etmiştir.Buna karşın bu zamana kadar hiçbir Fenerbahçe yönetiminde görev almamış ve Fenerbahçe başkanlığı için aday olmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir ve 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticisidir. 2017'de Fransa tarafından Légion d'honneur Nişanı ile ödüllendirildi.

Şahsi serveti 2017 yılı itibarıyla 2.1 milyar dolardır.Ferit Şahenk, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2.1 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almaktadır.Ferit Şahenk, evli ve bir çocuk babasıdır.

Doğuş Holding çatısı altında bulunan kuruluşlar

Enerji

- Doğuş Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. (Artvin HES)

- Boyabat Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.

- Aslancık Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.

- D-Tes Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

Bankacılık ve Finans

- Garanti Bankası

- Garanti Mortgage

- Garanti Emeklilik ve Hayat

- Garanti Leasing

- Garanti Factoring

- Garanti Yatırım

- Garanti Portföy

- Garanti Ödeme Sistemleri

- Garanti Filo Yönetim Hizmetleri A.Ş.

- Eureko Sigorta

- Garanti Bank Moscow

- Garanti Bank İnternational N.V.

Gayrimenkul

- Doğuş-GE GYO

- Doğuş Gayrimenkul

- Doğuş Power Center

- İstinye Park

- Gebze Center

Bünyesindeki medya kuruluşları

Gazete

2001-: NTVMSNBC (Ayhan Şahenk'ten satın aldı.)

Televizyon

2001-: NTV (Ayhan Şahenk'ten devr aldı.)

2001-2015: CNBC-e (Ayhan Şahenk'ten devr aldı,Discovery Communications'a sattı.)

2004-2017: NTV Avrupa

2007-2016-: e2

2008-: NTV Spor

2008-: Kral TV (TMSF'den satın aldı.)

2010-2011: HDen

2011-2013: HDe

2011: TVen (Star TV satıldıktan sonra iptal edildi.)

2011-: Kral Pop TV

2011-: Star TV (Aydın Doğan'dan satın aldı.)

2015-: tv8 (Acun Medya ile ortak yapmaktadır.)

Turizm ve Hizmetler

- D-Marin Turgutreis

- D-Marin Didim

- D-Marin Göcek

- Marina Mandalina

- Flisvos marina

- Select Maris Marmaris

- Grand Hyatt

- Part Hyatt İstanbul

- Capri Palace Oteli

- Sheraton Voyager Antalya

- Maritim Hotel Grand Azur

- Maritim Hotel Club Alantur

- Paradise Side Beach Hotel

- Aldiana Side, Antur Turizm

- Garanti Turizm

- Datmar Turizm A.Ş.

- Göktrans Turizm

- Voyager Mediterranean Turizm

- Arena Giyim

- Gucci

- Emporio Armani

- In-Formal

- Loro Piana

- Emporio Armani Caffe

- Do-Ça Tekstil Temizleme A.Ş.

- D-Gym

Doğuş bünyesindeki restaurantlar

- Nusr-et

- Kiva

- Lacivert

- Armani Ristorante

- Go Mongo

- Da Mario

- Vogue

- Anjelique

- Kitchenette

- Mezzaluna

- Gina

- Ajia

- Zuma

- Mama

- Carlotta

- Poupon

- Ca'd'oro

- Gigi

- Kahve Dünyası

- Raika

İnşaat

- Doğuş İnşaat

- Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

- Ayson Sondaj ve Araştırma

Bilgi Teknolojileri

- Doğuş Teknoloji

- Garanti Teknoloji

Otomotiv

- Doğuş Otomotiv

- Volkswagen

- Audi

- Porsche

- Bentley

- Lamborghini

- Bugatti

- Seat

- Skoda

- Scania

- Krone

- Meiller Doğuş Damper

- Doğuş Oto

- Yüce Auto

- D-Auto Suisse

- DOD

- Oto-Fix

- Doğuş Otomotiv Lojistik Hizmetler

- VDF Holding A.Ş.

- TÜV Türk

- Leaseplan Türkiye