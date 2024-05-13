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Mahmut Uslu kimdir? Mahmut Uslu zengin mi, serveti ne kadar?

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Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Burhan Kuzu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Burhan Kuzu kaç yaşında, nereli? Mahmut Uslu kimdir? Mahmut Uslu zengin mi, serveti ne kadar?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Burhan Kuzu hakkında araştırmalar yapılıyor. Mahmut Uslu kimdir? Mahmut Uslu zengin mi, serveti ne kadar?

MAHMUT USLU KİMDİR?

Mahmut Nedim Uslu (d. 21 Ağustos 1947, Adana) Türk iş insanı, eski basketbolcu ve koç.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım yönetimlerinde as başkanlık, genel sekreterlik ve basın sorumlusu görevlerini ifa etmiştir.

1980-82 yılları arasında Efes Pilsen'in, 1985-86 sezonunda Fenerbahçe'nin koçluğunu yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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