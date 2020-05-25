Valilik olaya el attı, o memurlar açığa alındı
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Valilik olaya el attı, o memurlar açığa alındı

Valilik olaya el attı, o memurlar açığa alındı Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve zorluk çıkaran vatandaşlar ile polis arasında yaşanan tartışma sonrası polisler açığa alındı.

25.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:25

Valilik olaya el attı, o memurlar açığa alındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve zorluk çıkaran vatandaşlar ile polis arasında yaşanan tartışma sonrası polisler açığa alındı.

Çorlu ilçesi Silahtarağa Mahallesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu bilgisi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri ile vatandaşlar arasında tartışma yaşanması üzerine destek ekip çağrıldı. Vatandaşlar ile polis arasında yaşanan arbede başka bir vatandaşın kamerasında saniye saniye yansıdı. Vatandaş kamerasında yansıyan görüntülerde polisin söz konusu vatandaşlara karşı aşırı güç kullandığı öne sürüldü. Bunun üzerine Tekirdağ Valiliği olaya el attı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "24.05.2020 günü saat 15.30 sıralarında Çorlu ilçemiz Silahtarağa Mahallesi Selimiye Camii civarında sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşların olduğu ihbarı üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir Ekip olay yerine intikal etmiştir, olay yerinde bulunan iki şahıs görevli memurlara mukavemet göstererek linç etmekle tehdit etmişlerdir. Akabinde hakaretlerde bulunmaları üzerine şahıslar etkisiz hale getirilmiş, bir şahsın üzerindeki mandallı sustalı diye tabir edilen bıçak rızaen teslim alınmış, şahıslara sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden dolayı idari işlem yapılmıştır. Görevli Memura Mukavemetten konu ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilerek alınan talimatlar sonrasında şüpheli şahıslar 25.05.2020 günü öğleden önce hazır edilecektir bilgisi alınmıştır. Olayda aşırı güç kullandığı iddia edilen görevlilere işten el çektirilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Valilik olaya el attı, o memurlar açığa alındı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
AKTUNGA: kapının önünde otursa ne olur vatandaş zorla niye böyle davranıyorlar çok yazık hemen virusmuh buluşacak memlekete o kadar abartılmış hiç hoş değil
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