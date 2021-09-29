Vali Oktay Çağatay, Mutki Belediye Başkanını Makamında Ziyaret Etti

Vali Oktay Çağatay, Mutki Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan'ı ziyaretleri sonrası Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Vahdettin Barlak ziyaretten duyduğu mutluluğu diye getirirken, Vali Oktay Çağatay ise ziyaretten duyduğunu memnuniyetini dile getirerek Belediye Başkanı ile birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.

Vali Oktay Çağatay'a ziyaretleri sırasında Mutki Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan eşlik etti.

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