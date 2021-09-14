Vali Işık Mısır Hasadı ve Aşı Uygulaması Etkinliğine Katıldı - Haberler
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Vali Işık Mısır Hasadı ve Aşı Uygulaması Etkinliğine Katıldı

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Vali Işık Mısır Hasadı ve Aşı Uygulaması Etkinliğine Katıldı

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği silajlık mısır hasadı ve gebe inek ve düveler için düzenlenen aşı uygulaması etkinliğine katıldı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün organize ettiği silajlık mısır hasadı ve gebe inek ve düveler için düzenlenen aşı uygulaması etkinliğine katıldı. İlimize bağlı Kılbasan yolu üzerinde gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde bölgeyi ziyaret eden Vali Işık, silajlık mısır hasadının yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Biçerdövere binerek bir süre hasat çalışmasına katılan Vali Işık, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Buzağılarımız Ölmesin" projesi kapsamında gerçekleştirilen gebe inek ve düvelerin aşılanması uygulamasına katıldı. Uygulamayı bizzat yerinde takip ederek İl Müdürü Yusuf Şahinbaş'tan projenin içeriği ve amacı hakkında bilgiler alan Vali Işık, daha sonra yine aynı bölgede bulunan süt üretim merkezi ve buzağıların bulunduğu ahırı ziyaret ederek bir süre incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. İlimiz hayvancılığın gelişimine katkı sağlaması beklenen projenin hedefine ulaşması temennisinde bulunan Vali Işık, projeyi yürüten İl Tarım ve Orman Müdürü Şahinbaş ve ilgili kurum personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi. İl Özel İdaresi destekli "Buzağılarımız Ölmesin" projesi kapsamında temin edilen aşılarla il merkezinde ve ilçelerde 20 bin civarı gebe inek ve düvenin aşılanması sağlanarak doğacak buzağıların ishal hastalığına karşı korunması amaçlanıyor. Bakanlık bünyesinde yılda iki defa uygulanan uygulama ile il genelinde dönem içerisinde 70 bin civarında büyükbaş hayvanın aşılanması planlanırken proje ile birlikte ilimizdeki buzağı ölümlerinin en aza indirilmesi ve büyükbaş hayvancılığın kar marjının artırılması hedefleniyor. 14 Eylül 2021 Salı günü gerçekleştirilen mısır hasadı ve aşı uygulaması etkinliğine Vali Işık'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, TKDK İl Koordinatörü Özgür Öztürk ve ilgili kurum personelleri katıldı. Karaman Valiliği/BASIN

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Haber: Vali Işık Mısır Hasadı ve Aşı Uygulaması Etkinliğine Katıldı - Haberler
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