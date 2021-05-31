Vali İlhami Aktaş'tan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Vali İlhami AKTAŞ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından yayımlanan 2021 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.