Vali İlhami Aktaş'tan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit'e Hayırlı Olsun Ziyareti
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Vali İlhami Aktaş'tan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Vali İlhami Aktaş'tan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali İlhami AKTAŞ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından yayımlanan 2021 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali İlhami AKTAŞ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından yayımlanan 2021 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Adalet Komisyonu Başkanı Eray Doğan'ın da bulunduğu ziyarette Vali İlhami AKTAŞ, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ile bir süre görüşüp sohbet ederek yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulundu, başarılar diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Vali İlhami AKTAŞ'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Vali İlhami Aktaş'tan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Kaynak: Habermetre

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