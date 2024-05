Bahadır Erdem kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Bahadır Erdem kaç yaşında, nereli? Bahadır Erdem biyografisi!

Bahadır Erdem NOW Tv Çalar Saat programına konuk oldu.

BAHADIR ERDEM KİMDİR?

Bahattin Bahadır Erdem, 24 Nisan 1966 yılında İstanbul'da doğdu. Türk hukukçu, akademisyen ve siyasetçidir. Üyesi olduğu dönemde İYİ Parti'de Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı olarak görev yapmış olup aynı zamanda İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesiydi. 1983 yılında TED Ankara Kolejinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra, yine İstanbul Üniversitesinden Özel Hukuk alanında 1992 yılında yüksek lisans derecesini, 1998 yılında Doktora unvanını aldı.

Erdem, İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüş 10 Kasım 2023'te partiden ayrıldığını duyurmuştur. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Ana Bilim Dalına Profesör kadrosuyla atanmış olup halihazırda görevini sürdürmektedir.