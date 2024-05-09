Anneler günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler günü ne zaman ve nerede ortaya çıktı? İşte anneler gününün tarihçesi!

Anneleri anmak ve onurlandırmak için dünyanın birçok ülkesinde kutlanan Anneler Günü yaklaşıyor. Evlatlarına emek vererek yetiştiren annelerin bu özel günü coşku ve sevinç içinde kutlanıyor. Annelerine sürpriz yapmak isteyenler, bu özel günün takvimde hangi güne denk geldiğini, ilk ne zaman ve nasıl kutlanmaya başladığını merak etmeye başladı. Peki, Anneler günü ilk ne zaman kutlandı? Anneler günü ne zaman ve nerede ortaya çıktı? İşte anneler gününün tarihçesi!

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan'da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600'lerin İngiltere'sinde 'Anneler Pazarı' kutlanırdı. "Lent" adı verilen ve Paskalya'nın 40 gün öncesinden başlayan sürecin dördüncü pazarında kutlanılan "Anneler Pazarı" ile, bütün İngiliz anneler onurlandırılırdı.

1907 yılında Philadelphia'da Ana Jarvis adında bir kadın, ulusal bir Anneler Günü için kampanya başlattı. Bayan Jarvis, West Virginia eyaletinde annesinin bağlı olduğu kiliseyi, annesinin vefatının ikinci yıldönümü olan mayısın ikinci pazarında, Anneler Günü'nü kutlamaya ikna etti. Ertesi yıl Anneler Günü, bütün Philadelphia'da kutlanmaya başladı.

Bayan Jarvis ve onu destekleyenler bakanlara, iş adamlarına ve politikacılara, ulusal bir Anneler Günü ilan edilmesi için dilekçeler yazmaya başladılar. 1911'de arzuları gerçekleşti ve Anneler Günü tüm eyaletlerde kutlanır oldu. Başkan Woodrow Wilson, 1914'te resmi bir açıklama ile Anneler Günü'nü ulusal tatil ilan etti. Böylece Anneler Günü'nün, her yıl mayısın ikinci pazarında kutlanmasına karar verilmiş oldu.