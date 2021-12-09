VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, "YEDİTEPE'DEN CUDİ'YE" PROJESİ KAPSAMINDA İLİMİZE MİSAFİR OLAN GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

İSTANBUL (Habermetre) - Valimiz Ali Hamza Pehlivan, "Yeditepe'den Cudi'ye" projesi kapsamında İstanbul'dan gelip Şırnak İlimize misafir olan gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle yakından ilgilenerek İlimiz hakkında bilgiler veren Vali Pehlivan; "Sizler bu güzel projelerle ülkemizin tarihi, doğal ve kültürel mirasını tanıyarak hem milli ve manevi değerlerimizi paylaşıyor hem de kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştiriyorsunuz. Bu bağlamda siz değerli gençlerimizi tebrik ediyoruz, İlimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve memnuniyet duyuyoruz. İlimize hoş geldiniz. Geldiniz İlimizi tanıdınız, misafirperver hemşerilerimizle tanıştınız. İnanıyoruz ki döndüğünüzde Şırnakımızı iyiliklerle yad edecek, adeta birer gönül elçisi olacaksınız. Lütfen selamlarımızı ve iyi dileklerimizi de beraberinizde götürün. " dedi.

Gençler de söz alarak 04 - 08 Aralık tarihleri arasında Şırnak'ta gerçekleştirdikleri ziyaret ve etkinlikler hakkında Vali Pehlivan'a bilgiler verdi, yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti, ziyaret programından çok memnun kaldıklarını, Şırnak'ı ve Şırnaklıları tanımaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Hediye takdimi ve günün anısına yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi.

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