"Uzaktan Eğitimi Bir de Sen Anlat" kompozisyon yarışması yapıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Polat Akın Ortaokulu tarafından düzenlenen "Uzaktan Eğitimi Bir de Sen Anlat" kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Polat Akın Ortaokulu tarafından düzenlenen "Uzaktan Eğitimi Bir de Sen Anlat" kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Okulda düzenlenen törende konuşan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, yarışmanın öğrencilere güzel anı olarak kalacağını belirterek, çağrıya icabet edip yarışmaya katılan öğrencilere ve projeye maddi ve manevi destek veren Okul Müdürü Mustafa Ulukuş'a teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı da öğrencilere başarılarak dileyerek okul idaresine teşekkür etti.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Okul müdürü Mustafa Ulukuş, yarışma ile çocuklardaki uzaktan eğitim algısının ortaya konması, çıkan sonuçlar doğrultusunda uzaktan eğitimin geliştirilmesine katkı sağlamak ve ödüllerle çocukların uzaktan eğitim sürecine destek vermek istediklerini dile getirdi.

Yarışmada ilk dörde giren öğrencilere tablet, diğer öğrencilere ise kırtasiye malzemeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu