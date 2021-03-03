"Uzaktan Eğitimi Bir de Sen Anlat" kompozisyon yarışması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Uzaktan Eğitimi Bir de Sen Anlat" kompozisyon yarışması yapıldı

03.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:23

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Polat Akın Ortaokulu tarafından düzenlenen "Uzaktan Eğitimi Bir de Sen Anlat" kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Polat Akın Ortaokulu tarafından düzenlenen "Uzaktan Eğitimi Bir de Sen Anlat" kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Okulda düzenlenen törende konuşan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, yarışmanın öğrencilere güzel anı olarak kalacağını belirterek, çağrıya icabet edip yarışmaya katılan öğrencilere ve projeye maddi ve manevi destek veren Okul Müdürü Mustafa Ulukuş'a teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı da öğrencilere başarılarak dileyerek okul idaresine teşekkür etti.

Yarışmayla ilgili bilgi veren Okul müdürü Mustafa Ulukuş, yarışma ile çocuklardaki uzaktan eğitim algısının ortaya konması, çıkan sonuçlar doğrultusunda uzaktan eğitimin geliştirilmesine katkı sağlamak ve ödüllerle çocukların uzaktan eğitim sürecine destek vermek istediklerini dile getirdi.

Yarışmada ilk dörde giren öğrencilere tablet, diğer öğrencilere ise kırtasiye malzemeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Eda Ece Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ersun Yanal Ünal Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Uzaktan Eğitimi Bir de Sen Anlat" kompozisyon yarışması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:49:28. #1.16#
title