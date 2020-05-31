'Uyuşturucu partisi'ne polis baskını: 6 kişiye korona cezası
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'Uyuşturucu partisi'ne polis baskını: 6 kişiye korona cezası

KÜTAHYA'da, polis ekiplerince baskın yapılan evde 6 şüpheli uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı.

'Uyuşturucu partisi'ne polis baskını: 6 kişiye korona cezası
31.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 31.05.2020 12:47

KÜTAHYA'da, polis ekiplerince baskın yapılan evde 6 şüpheli uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilere koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulanırken, adli soruşturma başlatıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki evde 'uyuşturucu partisi' yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan polis ekipleri, 6 şüpheliyi uyuşturucu kullandıkları sırada suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramada 25 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy, 30 adet gerica ve 5 adet payp diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden biri hakkında 'uyuşturucu kullanmak' diğer şüpheliler hakkında ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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