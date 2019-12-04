Usta sanatçılar örnek projeleri yerinde gördü

04.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:24

Tepebaşı Belediyesi ve Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği iş birliği ile düzenlenen Eskişehir Sinema Günleri'ne katılan sinemanın usta isimleri, Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal projelerini yerinde gördü. Yaşam köyünü gezen sanatçılar, Tepebaşı Belediyesi'nin projelerinin Türkiye'ye örnek olması gerektiğini belirtti.



Tepebaşı Belediyesi'nin, Katadrom Kültür Sanat ve Sosyal Politikalar Derneği ile birlikte düzenlediği Eskişehir Sinema Günleri kapsamında Eskişehir'e gelen usta sanatçılar Mehmet Aslantuğ, Arzum Onan ve Uğur Polat, Yaşam Köyü'nü gezerek Tepebaşı Belediyesi'nin sosyal projelerini tanıma şansı buldu.



İlk olarak Yaşam Köyü'nde bulunan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezen sanatçılar, burada Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ile bir araya geldi. Başkan Ataç konuk sinemacılara REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ve projenin uygulama alanı olan Yaşam Köyü'ne ilişkin bilgiler verdi ve "Gerçekten güzel bir mekan kazandık. Yaşam Köyü'nü kısaca anlatayım; 30 dönüm üzerinde 57 tane iki katlı villadan oluşuyor. TOKİ buraya inşaatları yaparken, kat karşılığı arsalarımızı kullanmış, karşılığında bu villaları bize verdiler. Satmayı hiç düşünmedik. Alzheimer merkezi hedefim vardı, onu gerçekleştirdik. Montaj Atölyemiz var, orada organize sanayiden gelen de monte parçaları birleştiriyorlar. 4 senede 4 milyon adet montaj yaptılar. İnsana değer verince, karşılığını alıyorsunuz. Burada bir kreşimiz, ilkokulumuz, fizyoterapi merkezimiz, sağlıklı yaşlılarımız, Belde Evimiz, aile hekimimiz ve Tepebaşı Belediyesi'nin dev bir kadrosu var. Bu alan, 2014'te Avrupa Komisyonu'nun açmış olduğu REMOURBAN projesiyle akıllı şehir haline geldi, 5 milyon Euro ile. Koca koca belediyeler varken, Tepebaşı Belediyesi küçük bir belediye olarak bu projeyi kazandı. O kadar çok bileşen var ki; şuanda dünyada eşi, benzeri yok. Geçtiğimiz eylül ayında Etiyopya'da yaptığımız projeleri anlattık ve Küresel Model başarı ödülü aldık. Ödül ödülü, proje projeyi tetikliyor. Burası da bir sanat noktası. Sanatla, Alzheimer hastalarını buluşturacağız. Genç sinemacılara kapılar açılacak, proje, yönetmenlik, kamera kullanımına kadar birçok konuda hizmetler verilecek. Türkiye'de gerçekten çok ciddi sanatçılarımız var. Sanatçılarımız zaman zaman mentörlük yapacak. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük dileğim; buralar bütün şehirlere örnek olsun" şeklinde konuştu.



Sinema sanatçıları daha sonra Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanı sıra Alzheimer Konuk Evi ile İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'ni de gezerek yetkililerden bilgiler aldı.



"Etkileyici ve güzel projeler"



Yaşam Köyü'nü gezdikten sonra izlenimlerini paylaşan Arzum Onan, Tepebaşı Belediyesi'nin projelerini çok etkileyici bulduğunu belirterek, "Çok etkileyici çok önemli işler başarılmış. Bizzat burada tanıklık ederek bu ortamı yaşamak çok anlamlı. Birbirinden güzel çocuklarla, gençlerle tanıştık, fotoğraf çektirdik. Onların yaptığı 4 milyon demonte parçayı birleştirme işini öğrendik ve kıvanç duyduk. Müthiş değerli bilgiler aldık, her bilgi etkileyici. Güzel bir gezi oldu. Etkileyici ve güzel projeler öğrendik. Allah, Ahmet Ataç'a güç ve kuvvet versin, çalışmalarının nicelerini görelim" diye konuştu.



"Çok kıymetli çalışmalar"



Mehmet Aslantuğ ise Yaşam Köyü hakkındaki düşüncelerini, "İnsan Eskişehir'e geldiğinde, bütün bu yapılanları ülkeye yaymak gerektiğini söylemek istiyor. Bu kıymetli işlerin sadece burada kalmaması ve ülkeye yayılması gerek. Gezerken çok heyecanlandım, bunlar çok kıymetli çalışmalar, emekler. Yaygınlaşmasını diliyoruz. Biricik olması, örnek olması açısından önemli. Biricik olmak, yaygınlaşarak önem taşır" dedi.



"Çok mutlu etti"



Bir diğer sanatçı Uğur Polat ise "Eskişehir'de olmaktan ve Tepebaşı'nın projelerini görmekten dolayı coşkuluyuz. Böyle bir mekanda bu çalışmaları görmek çok mutlu etti. Eskişehir benim için her zaman vardı. Ben de aslında Eskişehirliyim, babam buralı. Burada, konservatuvarda 3 yıl hocalık yaptım ve Eskişehir'i çok seviyorum. Başta Ahmet Ataç olmak üzere bu güzel, örnek çalışmalarda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Konuk sanatçılar, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nde eğitim alarak montaj yapan bireyler ve aileleri ile de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA