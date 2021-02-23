Uşak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 11 kişi serbest bırakıldı
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Uşak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 11 kişi serbest bırakıldı

23.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:30
Uşak'ta fuhuş operasyonunda yakalanan 11 kişi serbest bırakıldı

Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın 11 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü kadın 11 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Dikilitaş Mahallesi'nde günlük kiralanan bir dairede fuhuş yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Daire, polis ekiplerince kapatıldı.

Gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 1'i hakkında fuhşa yer temini ve aracılıktan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan 11 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 34 bin 650 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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