Ünye Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık görevine başladı
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Ünye Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık görevine başladı

Ünye Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık görevine başladı
Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

??????? Ordu'nun Ünye ilçesi Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık, görevine başladı.

??????? Ordu'nun Ünye ilçesi Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık, görevine başladı.

Ünye Hükümet Konağına gelişinde kurum amirleri tarafından karşılanan Işık, kurum amirleri ile Kaymakamlık Toplantı Salonunda tanışma toplantısı düzenledi.

Kaymakam Işık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ünye'de göreve başladığı için duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Ünye ilçesinde önemli hizmetler yapıldığını ifade eden Işık, "Karadeniz'in incisi Ünye'de göreve başlamanın heyecanını yaşıyorum. Buraya gelmeden önce Ünye ile ilgili araştırma yapma fırsatım oldu. Ünye'de hakikaten önemli hizmetler yapılmış onu gördüm. OSB kısa zamanda hayata geçirilmiş. Önemli tarihi potansiyeli olan bu ilçede tarihi eserlerle ilgili çalışmamalar yürütülmüş. İlçemiz esas itibari ile turizmden sanayiye, tarıma önemli bir potansiyeli bünyesinde taşıyor." dedi.

Işık, hep birlikte Ünye'yi daha ileriye götürmek için çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"En ücra köşede yaşayan vatandaşımıza kadar hep birlikte ulaşma gayreti içerisinde olacağız. Özellikle yönetimde yönetişim anlayışını önemsiyorum. Kararlarımızı alırken, kararlara konu olan bütün paydaşlarımızla istişare içerisinde olacağız. Kamu hizmetlerini etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirme gayreti içerisinde bulunacağız. Bizim önemli bir hizmet alanımızda emniyet ve asayiş. Emniyet ve asayişin tesisi noktasında her zamanki hassasiyetimizi devam ettireceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Ünye'mizi daha ileriye götürmek daha yaşanır bir ilçe haline getirmek için çalışacağız."

Ünye Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık görevine başladı
Ünye Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık görevine başladı
Ünye Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık görevine başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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