Ünlü Şarkıcı Hatice Sörf Tahtalı Videosuyla Sosyal Medyada Bomba Etkisi Yarattı
Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hatice, yeni videosuyla sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
Ünlü şarkıcı Hatice cesur paylaşımlarından bir tanesine daha imza attı. Hatice'nin şörf videosu takipçilerini heyecanlandırdı.
"SPORUN HER ŞEKLİNE VARIM"
Parmak ısırtan fiziğiyle Instagram hesabından cesur paylaşımlar yapan Hatice, yine takipçilerini heyecanlandırdı. Hatice videosunu "Sporun her şekline varım" notuyla paylaştı.
BİKİNİLİ FOTOĞRAFIYLA OLAY YARATMIŞTI
Ünlü şarkıcı Hatice'nin geçtiğimiz günlerdeki bikinili paylaşımı sosyal medyada çok konuşulmuştu.
YORUMLAR (33)
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Sanki hiç kadın kız ğörmemişsiniz. Edep delikanlı olunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Keşke onuda giymezseydi.Yazıklar olsun düştüğümüz şu duruma bak...Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Çok güzel karısınız hamfendiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Abi bu bombayı patlatmak lazım nerdesin Mülayim abiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bazı insanları hayata baktığı pencereden atmalı.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır