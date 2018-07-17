Ünlü Şarkıcı Hatice Sörf Tahtalı Videosuyla Sosyal Medyada Bomba Etkisi Yarattı

Ünlü Şarkıcı Hatice Sörf Tahtalı Videosuyla Sosyal Medyada Bomba Etkisi Yarattı

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hatice, yeni videosuyla sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

Ünlü şarkıcı Hatice cesur paylaşımlarından bir tanesine daha imza attı. Hatice'nin şörf videosu takipçilerini heyecanlandırdı.

"SPORUN HER ŞEKLİNE VARIM"

Parmak ısırtan fiziğiyle Instagram hesabından cesur paylaşımlar yapan Hatice, yine takipçilerini heyecanlandırdı. Hatice videosunu "Sporun her şekline varım" notuyla paylaştı.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFIYLA OLAY YARATMIŞTI

Ünlü şarkıcı Hatice'nin geçtiğimiz günlerdeki bikinili paylaşımı sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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