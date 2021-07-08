Ünlü isimler sahnede buluştu
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Ünlü isimler sahnede buluştu

Ünlü isimler sahnede buluştu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Emir Ersoy, 10 kadın oyuncunun Sezen Aksu şarkılarını seslendirdiği "1977" proje albümünü Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Emir Ersoy, 10 kadın oyuncunun Sezen Aksu şarkılarını seslendirdiği "1977" proje albümünü Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Emir Ersoy ve kadın oyuncular, albümünün çıkışını Bodrum'da aynı sahnede buluşarak kutladı.

Divan Türkbükü'nde gerçekleşen geceye Gülse Birsel, Aslı İnandık, Aslı Bekiroğlu, Gökçe Bahadır ve Oya Başar katıldı. Birbirinden renkli anların yaşandığı albüm kutlamasında şarkıları oyuncular, Emir Ersoy ile aynı sahnede canlı olarak seslendirdi.

Gecenin sonunda tüm oyuncular Emir Ersoy'un babası kalipso kralı rahmetli Metin Ersoy'u da anmadan geçmedi. Ekip, Metin Ersoy'un unutulmaz şarkısı "Vakit Yok, Gemi Kalkıyor Artık"da düet yaptı.

Kaynak: Hürriyet

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