Uluslararası Adana Lezzet Festivali için hazırlık toplantısı yapıldı
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Uluslararası Adana Lezzet Festivali için hazırlık toplantısı yapıldı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali için hazırlık toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana Valiliği tarafından 8-10 Ekim'de düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Adana Valiliği tarafından 8-10 Ekim'de düzenlenecek 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Süleyman Elban başkanlığındaki toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ile diğer ilgililer katıldı.

Elban, festivalin tüm lezzet tutkunlarını bir araya getirmesinin yanı sıra zengin Adana mutfağının tanıtımını yapmasına da vesile olacağına belirtti.

Festivalin gastronomi turizminin geliştirilmesi amacını da pekiştireceğini bildiren Vali Elban, organizasyonda koordinasyonun en iyi şekilde sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantıda, festival kapsamındaki hazırlıklar ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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