Son dakika... - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Mardin'de
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Son dakika... - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Mardin'de

09.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:17

Son dakika politika haberine göre - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Mardin'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu çeşitli temaslarda bulunmak için Mardin'e geldi.

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Mardin'de

MARDİN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu çeşitli temaslarda bulunmak için Mardin'e geldi.

Sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Dana sonra Mardin merkeze geçen Bakan Karaismailoğlu, burada valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Buradaki temaslarının ardından ardından Deyrulzafaran Manastırını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır ve Mardin Metropoliti Saliba Özmen ile manastırı gezdi.

Daha sonra Ömerli ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu, burada Ömerli Belediyesini ziyaret ederek şehrin altyapısı ve yollarıyla ilgili bilgiler aldı.

Bakan Karaismailoğlu'na temaslarında, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya da eşlik etti.

Son dakika... - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Mardin'de
Son dakika... - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Mardin'de
Son dakika... - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Mardin'de
Son dakika... - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Mardin'de
Son dakika... - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Mardin'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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