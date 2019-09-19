UEFA Avrupa Ligi: Getafe: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile karşılaşıyor.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Fayçal Fajr'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte buluşan Djene Dakonam'un kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarı gitti.
18. dakikada Raul Garcia'nın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Angel Rodriguez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
25. dakikada Sosa'nın sağ taraftan köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Stat: Coliseum Alfonso Perez
Hakemler: Matej Jug xx, Matej Zunic xx, Grega Kordez xx
Getafe: Leandro Chichizola xx, Allan Nyom xx, Djene Dakonam xx, Bruno Gonzalez xx, Raul Garcia xx, Fayçal Fajr xx, David Timor xx, Francisco Portillo xx, Kenedy xx, Angel Rodriguez xxx, Enric Gallego xx
Yedekler: David Soria, Damian Suarez, Leandro Cabrera, Marc Cucurella, Mauro Arambarri, Jorge Molina, Jaime Mata
Teknik Direktör: Jose Bordalas
Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Joao Pereira x, Hosseini x, Campi x, Novak x, Doğan Erdoğan x, Obi Mikel x, Sosa x, Avdijaj x, Nwakaeme x, Sörloth x
Yedekler: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Parmak, Daniel Sturridge, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Angel Rodriguez (dk. 18) (Getafe)
Sarı kart: Campi (Trabzonspor) - MADRİD