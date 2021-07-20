Uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvanı kurtaramayınca, çareyi kesmekte buldular
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Uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvanı kurtaramayınca, çareyi kesmekte buldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaçarak uçuruma düşen ve itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan kurbanlık büyükbaş hayvan, sahibinin isteği üzerine düştüğü yerde kesildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kaçarak uçuruma düşen ve itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan kurbanlık büyükbaş hayvan, sahibinin isteği üzerine düştüğü yerde kesildi.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde bulunan kurbanlık satış alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Karadaş isimli vatandaşın, kurbanlık satış alanından satın aldığı büyükbaş hayvan, kesim alanına götürülürken, ipinin çözülmesi neticesinde kaçtı. Ormanlık alana giren büyükbaş hayvanı saatlerce takip eden vatandaşlar, yakalayamayınca durumu kurban yakalama timine vurdu. Kurban yakalama timinin uyuşturucu iğne ile yakalamaya çalıştığı büyükbaş hayvan, yaklaşık 20 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlandı.

KURTARAMAYINCA ÇAREYİ KESMEKTE BULDULAR

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyükbaş hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen uçurumdan çıkartılamayan büyükbaş hayvan, sahibinin isteği üzerine düştüğü yerde kesildi.

Hayvanı tüm gün boyunca yakalamaya çalıştıklarını söyleyen Yasin Karadaş, "Hayvanı aldığımız kişi ipini sağlam bağlamamış. Biz de getirdik. Keseceğimiz yerde ipi bağlayacaktık. Bir baktık, yürürken hayvan arkamızda yok. İpi çözülmüş, sonra ormana kaçtı. Sabahtan beridir hayvan ormanın içinde. Kendi çabalarımızla takip ettik. Derince Belediyesi ekiplerini aradık. Onlar memur arkadaş gönderdiler. Uyuşturucu iğne yaptılar, sonra buradaki uçurum alana geldi. Burada yattı. Sonra itfaiye ekiplerini aradık. Onlar da geldiler. Bayram bize tam bayram oldu" dedi.

(Mustafa Taşören/İHA)

Uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvanı kurtaramayınca, çareyi kesmekte buldular
Uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvanı kurtaramayınca, çareyi kesmekte buldular
Uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvanı kurtaramayınca, çareyi kesmekte buldular
Uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvanı kurtaramayınca, çareyi kesmekte buldular
Uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvanı kurtaramayınca, çareyi kesmekte buldular
Uçuruma yuvarlanan büyükbaş hayvanı kurtaramayınca, çareyi kesmekte buldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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