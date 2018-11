Türsab, Karadeniz'e Yöneliyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, turizmde farklılaşma için Karadeniz'in en avantajlı lokasyon olduğunu belirterek, "Ortadoğu ve Körfez turizminin anahtarı Karadeniz Havzası'dır" dedi.

TÜRSAB 1. Karadeniz Tanıtım Toplantısı Ordu'da yapıldı. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem'in de katıldığı toplantıya Ordu, Trabzon, Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat illerinden gelen TÜRSAB üyesi acenteler katıldı. Bölge acentelerinin beklentilerinin alındığı, sorun ve çözümlere yönelik görüşlerinin paylaşıldığı toplantıa konuşan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, Türk turizminin son dönemde rekor üstüne rekor kırdığını, bunda Karadeniz'in cazibesinin son dönemde artmasının da etkili olduğunu söyledi. Erdem, şöyle konuştu:

"Türk turizmi son dönemde rekor üstüne rekor kırıyor. Türkiye'nin dolar karşısında dik durmasını sağlayan, cari açığın en önemli panzehiri olan sektörümüzdeki bu rekorlar bizi rehavete sürüklememeli. Geçmiş yıllardaki tecrübelerden ders çıkarıp her olumsuzluğa karşı hazır olmalıyız. Turisti çeşitlendirirken, bölgelerin özelliklerine yönelik çalışmalar da yürütmeliyiz. Sadece Ege ve Akdeniz'in deniz, kum ve güneşe dayalı turizmi ile yetinemeyiz. Bunu aşıp tarih, doğa ve alışveriş gibi alanlara yönelmeliyiz. Dünyanın her yerinden turist gelmeli. Ama Karadeniz destinasyonu üzerinde özel çalışmalar yürütmeliyiz. Orta Karadeniz Bölgesi'ni Trabzon taşıyor. Bu hattı genişletmek zorundayız."

Karadeniz'in en çok Körfez bölgesinden turist çektiğini belirten Erden, "Bölgeye gelen turistin yüzde 80'i bu lokasyonu tercih ediyor. O zaman Karadeniz özelinde yüzde 15'lik Avrupalı turist yerine yüzde 80'lik dilimi arttırmak üzere çalışmalar yapmalı, konsantrasyonumuzu buraya vermeliyiz. Kendimizi ifade edemiyoruz. Fuarlara katılmalı, acenteler düzeyinde çalışmalar yapmalı, hatta teknolojiyi yakalayıp, acenteler olarak dijital dönüşümü sağlamalıyız. Turizmi bilmeyen yerel yönetimleri bilgilendirmeliyiz" dedi.

Vali Yavuz: "Önce Ordu'yu hazırlamalıyız"

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Erdem öncülüğündeki heyet, acentelerle arama toplantısı ve ildeki potansiyele ilişkin incelemelerinin ardından Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti. Vali Yavuz, Ordu'nun kısa süre içinde 900 bin turisti yakaladığını, geçen yıla oranla yabancı turist sayısındaki artışın da yüzde 55 olduğunu belirtti. Vali Yavuz, şöyle konuştu:

"Yine geçen yıla oranla yerli turist sayısında da yüzde 23 artış yakaladık. 5 yıl içinde 500 bini yabancı olmak üzere 3 milyon turist Ordu'nun hedefidir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Ordu, bilim, tarıma entegre sanayi, tarım ve turizm dörtlüsüyle kalkınacak. Bir taraftan yaşlanan fındık ağaçlarımızın rehabilitasyonu, diğer taraftan turizmdeki alt yapı sorunlarımızı giderme hamlesindeyiz. İşin özü biz Ordu'yu gelip geçilen değil, daha çok vakit harcanan, hatta konaklanan bir turizm ili haline getireceğiz. Ama önce Ordu'yu hazırlamalıyız. Tanıtımını yaptık ve turisti getirdik. İstediğini veremez ve onu mutlu gönderemezsek yapılan tanıtım da boşa gider." - ORDU