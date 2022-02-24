MALATYA (Bültenler) - Türkmenistan Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev'den Başkan Gürkan'a ziyaret

MALATYA İNSANI KADİRŞİNASTIR, CENTİLMENDİR, YARDIMSEVERDİR, MÜTEŞEBBİS RUHLUDUR

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov tarafından kaleme alınan ve Türkçe'ye çevrilen 'Ak Şehrim Aşkabat' isimli kitabın tanıtım toplantısı ve Türkmenistan konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere İlimize gelen Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi ile Malatya'nın medarı iftarı iş insanını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan Malatya tarihi hakkında bilgiler verdi. Başkan Gürkan, "Malatya'yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir diye tarif ediyoruz. İl devlet hayatının, bürokrasi hayatının, ilk yerleşik hayatın, ilk muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemlerinin oluştuğu, hayat bulduğu yer Malatya'dır. Ayrıca taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin silah olarak kullanılması yine burada zuhur etmiştir. 26 Temmuz 2021 yılında UNESCO tarafından da insanlık medeniyetinin Malatya'da zuhur ettiği tescil edildi. Malatya artık UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde Türkiye'de 19. Sırada yerini aldı. Dünya Milletler Camiası nezdinde de tescil edilmiş oldu.

Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir dediğimiz Malatya'da Anadolu'nun fetih süreci 1071 Malazgirt Muharebesinden önce 600'lü yıllarda yine Malatya'da başlamıştır. Bu anlamda insanlık medeniyetinin başladığı yer olduğu gibi Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir unvanına ve hüviyetini de yine bu şehir üzerinde taşımaktadır. Bu şehirde yaşamak hem bir şereftir hem de bir vebaldir. Biz şerefe nail olmaya çalışıyoruz. Geçmişte büyüklerimizin bu şehirle ilgili yapmış oldukları medeniyet destanları olsun, ilim irfan destanları olsun, kahramanlık destanları olsun onların yanında bizlerde hizmet destanları yazmaya gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Gürkan konuşmasının devamında Malatya ile ilgili genel bilgiler de aktardı. Başkan Gürkan, "Şehrimiz bir milyona yaklaşan nüfusa sahiptir. 13 ilçesi olan ilimizin 718 mahallesi bulunmaktadır. Nüfus yoğunluğu şehir merkezinde bulunmaktadır. Diğer ilçe ve mahallelerde yaşayan insanlarımızın şehirle güçlü bağları bulunmaktadır. Malatya tarım şehri olmasının yanında aynı zamanda bir sanayi şehridir. Demir madeni açısından da Türkiye'nin en zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Dünyanın kayısı başkenti diye tabir ettiğimiz ve güneşin altın yumurtası olan kayısının üretildiği, Dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık olarak %80'ninin üretildiği şehirdir. Malatya tarihi anlamda, tarım ve sanayi anlamında Anadolu'da yıldızı parlayan bir şehirdir. Malatya insanı da kadirşinastır, centilmendir, yardımseverdir, müteşebbis ruhludur. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 'Seçkin insanların yaşadığı diyar' diyor. Peygamber Efendimizin (SAV) Sahabelerinden Abdulvahap Gazi'de 'Himmetli zatların yaşadığı diyar'diye tarif ediyor" ifadelerini kullandı.

Kendilerini Büyükşehir Belediyesinde ağırladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, "İnönü Üniversitesi ile birlikte ortak olarak düzenlemiş olduğumuz programlara katılmak üzere Malatya'ya geldik. Yapmış olduğumuz etkinlikler ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve kültürel bağların kuvvetlenmesine daha da gelişmesine vesile olacaktır, katkı sunacaktır. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Rektörümüz şahsında üniversite çalışanlarına, Ahmet bey'in nezdinde Çalık Holding çalışanlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Misafirperverliğinizden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Müzeleri gezdik buradaki kültürün yaşatılması yeniden ihya edilmesi ve dünyaya tanıtılması bakımından yapılan çalışmaları yerinde gördük. Bu çalışmalar gerçekten Malatya şehrinin tarihte teşkil ettiği sırayı, yerini en iyi şekilde koruyacağına daha ilerilere götüreceğine inanıyorum. Bu vesileyle de memnuniyetimi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından günün anısına Başkan Gürkan misafirlere çeşitli hediyeler takdim etti.

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