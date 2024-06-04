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Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil

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Malatya'da deprem sonrası TYP kapsamında istihdam edilen 2 bin 500 kişinin çalışma süresi doldu. Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Toplum Yararına Program ile ilgili açıklamalarda bulunarak, TYP'nin kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu olmadığını belirtti. Sözleşmeleri sona eren TYP'li personellerin İşkur İl Müdürlüklerine davet edileceğini ifade eden Vali Yazıcı, sürecin başladığını kaydetti.

Malatya'da 6 Şubat sonrası istihdamı artırmak amacıyla Toplum Yararına Program (TYP) kapsamından personel istihdam edildi. TYP'den istihdam edilen vatandaşlardan yaklaşık 2 bin 500'ünün süresi dolarken konuyla ilgili Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Toplum Yararına Program (TYP) ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, TYP'nin kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu olmadığını söyledi. Deprem bölgesi Malatya'da, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde istihdam edilen personellerle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı, sözleşmeleri sona eren TYP'lilerin program bitimi neticesinde kısa mesaj yoluyla İşkur İl Müdürlüklerine davet edileceğini ifade ederek, sürecin başladığını kaydetti.

Vali Yazıcı, süreleri dolan personellerin İşkur hizmetlerinden yararlandırılarak şartları tutanlar işsizlik ödeneği, işbaşı eğitim programı kapsamında mesleki eğitim kurslarına, çalışmak isteyenlerin ise özel yönlendirileceğini ifade etti.

İhtiyaç duyulması halinde TYP kontenjanı tahsisi yapılacağını da kaydeden Vali Yazıcı, sürdürülen kamu hizmetlerinde aksamaların yaşanmayacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (1)

Burak ERGÜL:

Sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi verimi düşürüyor . Sözleşmeliyken yaptıklarından daha azını kadroya geçince yapıyorlar . Ayrıca sözleşmeli personel demek geçici ihtiyaç demektir

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