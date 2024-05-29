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Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından çıkan tartışmaya polis müdahale etti. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası çıkan tartışmaya ise polis ekipleri müdahale etti.

Kaza, 19.00 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Hava Lojmanları kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan O.K.K. idaresindeki 44 AAZ 719 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç ile İ.S.Ö. yönetimindeki 44 NN 378 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken, yaralının yakınları ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Taraflar arasındaki tartışmaya polis müdahale ederken, yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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