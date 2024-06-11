Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda örgüt içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 kadın şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.