Malatya'da deprem sonrası işletmeler göç ediyor

Yıkılan öğretmen evinin yerine kurulan konteyner çarşıdaki işletmeleri ziyaret eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Tüm uyarılarımıza rağmen ilgisiz yerlerde plansızca kurulan konteynerlerde iş yapmak imkansız hale gelmiş durumda. Bir yıldır mücadele eden ancak ticaret yapamadığı için konteynerini teslim edip şehri terk eden yüzlerce işletme var" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki büyük depremler sonrası kalifiye personel kaybı sürerken, esnaf ve tüccar için daha rantabl işyerlerinin oluşturulmaması işletmeleri bir bir göç ettiriyor. SGK'nın Şubat 2024 verilerine göre 11 deprem ilindeki toplam istihdam kaybı 69 bin 594 kişi. Malatya'nın istihdam sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12 düştü. İstihdamda düşüş oranı Hatay'da yüzde 13, Kahramanmaraş'ta yüzde 8 ve Adıyaman'da yüzde 7 oldu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na göre kalıcı deprem konutları tam anlamıyla tamamlanıp teslim edilmediği için Malatya'dan göç sürüyor. Özellikle hizmet sektöründe çalışan işletmeler kalıcı ve sağlıklı bir ticaret alanı bulamadığı için kenti bir bir terk ediyor. Konu ile ilgili konuşan Başkan Sadıkoğlu, "Şehrin farklı noktalarına kurulan konteynerlerde esnafımız iş yapamıyor. Yıkılan Öğretmenevinin yerine kurulan konteyner çarşıdaki birçok esnafımız siftah dahi yapmadan günü tamamladığını bizlere iletti. Konteyner işyerlerinde altyapı ve WC yetersiz, su sağlıklı şekilde gelmiyor, internet bağlantısı çok zayıf, güvenlik ve temizlikten bahsetmek bile mümkün değil. Tüm uyarılarımıza rağmen ilgisiz yerlerde plansızca kurulan konteynerlerde iş yapmak imkansız hale gelmiş durumda. 1 yıldır mücadele eden ancak ticaret yapamadığı için konteynerini teslim edip şehri terk eden yüzlerce üyemiz var. Bu çok üzücü bir durum. Çarşı merkezindeki ticari alanlar bir an önce tamamlanmalı ve mağduriyet olmadan adaletli bir şekilde firmalara teslim edilmeli. Ticareti ayağa kaldırmadan, şehri ayağa kaldırmak ve göçü durdurmak çok zor" diye konuştu. - MALATYA