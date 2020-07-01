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Türkiye Yüzme Federasyonunun on-line söyleşileri devam ediyor

Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle söyleşilerini on-line sürdürüyor.

Türkiye Yüzme Federasyonunun on-line söyleşileri devam ediyor
01.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:57

Türkiye Yüzme Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle söyleşilerini on-line sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, Bursa'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin (TOHM) İtalyan antrenörü Stefano Nurra'nın, yarın saat 19.00'da "Sırtüstü yüzme tekniğinin detaylarının incelenmesi" konulu söyleşi düzenleyeceği belirtildi.

Söyleşiye katılabilmek için federasyonun sitesinde yer alan başvuru formunun doldurulması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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