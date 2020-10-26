Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Ermeni, güvenlik güçlerine saldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Ermeni, güvenlik güçlerine saldırdı

26.10.2020 23:15 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:18
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Ermeni, güvenlik güçlerine saldırdı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan Lübnan'daki Ermeni Taşnak Partisi'ne mensup bir grup, güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan Lübnan'daki Ermeni Taşnak Partisi'ne mensup bir grup, güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı.

İşgal altındaki topraklarını kurtarmak için mücadele eden Azerbaycan'a Türkiye'nin verdiği desteği protesto eden yaklaşık iki yüz kişilik grup, Türk Büyükelçiliğine girmek istedi.

Büyükelçilik çevresinde yoğun önlem alan Lübnan güvenlik güçleri, Ermeni bayrakları taşıyan grubun elçiliğe girmesine izin vermedi. Bunun üzerine söz konusu grup Lübnan güvenlik güçlerine taş ve havai fişeklerle saldırdı.

Türkiye ve Azerbaycan aleyhinde yaklaşık bir saat slogan attıktan sonra Azerbaycan, Türkiye ve İsrail bayrağını yakan Ermeni grup, daha sonra geldikleri otobüslere binerek bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Akıncı Enis Berberoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Binnur Kaya Serdar Ortaç Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Erol Bulut Burak Yılmaz İsmail Kartal Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Sabah Hatay Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Ermeni, güvenlik güçlerine saldırdı - Beyrut
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 23:25:50. #1.14#
title