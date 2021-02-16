TTB Başkanı Şebnem Korur'a "kamu görevlisine hakaret" suçundan adli para cezası
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TTB Başkanı Şebnem Korur'a "kamu görevlisine hakaret" suçundan adli para cezası

16.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:28
TTB Başkanı Şebnem Korur'a

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Başbakanlığı döneminde sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Başbakanlığı döneminde sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Şebnem Korur ile avukatları katıldı. Duruşmada, savunmasını yapan Korur, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Sanık avukatı Oya Meriç Eyüboğlu da müvekkilinin paylaşımının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Şebnem Korur'un "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, BİMER'e yapılan ihbar üzerine sanık Şebnem Korur hakkında, 15 Haziran 2013'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle "kamu görevlisine hakaret", "devletin emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Başlatılan soruşturmanın yetkisizlikle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bilgisi verilen iddianamede, sanığın üzerine atılı suçların soruşturmalarının farklı usule tabi olması nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" suçu yönünden soruşturmaya devam edildiği kaydedilmişti.

Korur'un, suç tarihinde Başbakan olarak görev yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımındaki ifadelerinin tahkir kastıyla söylendiği belirtilen iddianamede, bu ifadelerin düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanmıştı.

İddianamede, Şebnem Korur'un, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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