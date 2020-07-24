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TSK komuta kademesi güven tazeledi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), 3 Kuvvet Komutanının da dolan görev süreleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla uzatıldı.

TSK komuta kademesi güven tazeledi
24.07.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:47

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), 3 Kuvvet Komutanının da dolan görev süreleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla uzatıldı.

Böylece TSK'nın komuta kademesinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Gerek yurt gerekse sınır ötesindeki harekatlarda görev alan, hudutların korunmasında başarılı çalışmalar yapan albay ve generaller de terfi eden isimler arasında dikkati çekti.

Yüksek Askeri Şura dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanlığı koordinesinde Milli Savunma Bakanlığı ve komutanlıkların 6 aya yakın süren yoğun çalışmalarının ardından gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar kapsamında 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Görev süreleri dolan 35 general ve amiralin 1 yıl, 294 albayın ise 2 yıl görev süreleri uzatılırken 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.

Kararların açıklanmasının ardından görev süreleri dolan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararlarıyla birer yıl daha uzatıldı. Bunun yanı sıra 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in rütbe bekleme süresi de temdit edildi.

TSK'nın yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda üstlendiği önemli rolü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, "Mavi Vatan"ın korunmasındaki başarılarından dolayı Özbal, hava harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbe vurulmasında önemli görevler üstlenen Küçükakyüz'ün başarılarından dolayı bu yönde karar alındığı değerlendirildi.

Gürak'a dördüncü yıldız

Şura kararları kapsamında terfi edenler arasında bazı isimler ise dikkati çekti. Geçen seneki şuranın ardından görev süresi bir yıl uzatılan Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak, bu sene orgeneralliğe terfi ettirildi.

Gürak, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapılan anlaşmalar kapsamında gerçekleştirilen askeri eğitim, danışmanlık ve iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesinde başta bulunan isim olarak görev yapıyordu.

Geçen yıl görev süresi bir yıl uzatılan diğer bir isim olan 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe yükseltilirken, "Kara Pençe" olarak bilinen Tuğgeneral Halil Sosyal da bu sene bir üst rütbeye terfi eden diğer isim oldu.

Terörle mücadele kahramanlarına terfi

Terörle mücadeledeki başarılı operasyonları sevk ve idare eden Hakkari'deki 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Şırnak'taki 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç de terfi eden isimler arasında yer aldı.

Bunlarla birlikte Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Hasan Paçalı, 1. Komando Er Eğitim Tugayı Komutanı Sebahattin Kalkan, 10. Komando Tugay Komutanı Albay Rıfat Dönel, 8. Komando Tugay Komutanı Albay Orhan Akkurt, 51. Komando Tugay Komutanı Hüseyin Aziz Çetinkaya ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Yardımcısı Albay Gürcan Sezengöz de tuğgeneralliğe terfi etti. Söz konusu isimler son dönemde gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde terörle mücadele operasyonlarında bizzat görev alan ve sınırların korunması önemli mücadeleler veren isimler arasında yer alıyor.

Öte yandan, Tuğgeneral Davut Ala da terfi listesinde yer buldu. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma (ASAL) Genel Müdürü olan Tuğgeneral Ala, YAŞ kararları kapsamında tümgeneralliğe terfi etti. Ala, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine engel olmaya çalışırken FETÖ'cüler tarafından vurularak gazi olmuştu.

Donanma Komutanlığına yeniden oramiral

Koramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun oramiralliğe terfi etmesiyle Donanma Komutanlığının başına tekrar oramiral olan bir isim getirilmiş oldu. Tatlıoğlu, FETÖ'nün kumpaslarından "Askeri Casusluk" davasında yargılanıp beraat eden isimler arasında yer almıştı.

Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ise koramiralliğe terfi ettirildi.

FETÖ'nün kumpas davalarında yargılanmış daha sonra yeniden yargılama sonucu üniformalarına kavuşan İstanbul Boğaz Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik de terfi eden diğer bir isim oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise "yuvaya dönen" isimlerden Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu tümgeneralliğe, albaylar Doğan Eroğlu, Doğan Mart ve Hayrettin Koca tuğgeneralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise "Mavi Vatan"ın savunmasında yapılan harekatlarda önemli görevler üstlenen Donanma Harekat Başkanı Albay İsmail Güldoğan, Türkiye'nin 6. defa komutasını üstlendiği, Aden Körfezi ve Somali açıkları ile Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğuyla mücadele kapsamında görev yapan çok uluslu CTF-151'in komutanı Albay Nejat İnanır ile Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri İbrahim Kurtuluş Sevinç tuğamiralliğe yükselen albaylar listesinde yer aldı.

Kaynak: AA

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