Trakya Üniversitesinden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Trakya Üniversitesinden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Trakya Üniversitesinden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Trakya Üniversitesi bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Trakya Üniversitesi bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

TÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Türk demokrasisinin, vesayet günlerine duyulan özlemin dile getirildiği gece yarısı bildirilerinden etkilenmeyecek kadar güçlü ve olgun olduğu belirtildi.

Toplumun tüm kesimlerinin, millet iradesine saygı duymaya ve yanında olmaya çağırıldığı açıklamada, "Trakya Üniversitesi olarak milletimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha kararlılıkla ifade ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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