Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizlik hakim.Edirne sokaklarında, izinli olarak işlerine gidenlerin dışında kimsenin bulunmadığı görüldü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizlik hakim.

Edirne sokaklarında, izinli olarak işlerine gidenlerin dışında kimsenin bulunmadığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı noktalarda denetimlerini sürdürdüğü kentte, temizlik işçileri de cadde ve sokakları temizledi.

Kırklareli'nde de kısıtlama kapsamında izinli olanlar ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek isteyenler dışında sokakların sakin olduğu gözlendi.

Kentteki Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları ile İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri de sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte zaman zaman denetimde bulunuyor.

Tekirdağ'da ev ihtiyaçlarını gidermek ve işlerine gitmek için izinli olanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimsenin bulunmadığı görüldü.

Kentte normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridinin de sakin olduğu gözlendi.

Güvenlik güçleri kısıtlama çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar