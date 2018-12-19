Trabzonspor-Sivas Belediyespor Maçından Notlar

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda 2-2'nin rövanşında sahasında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geliyor.

KARAMAN, İLK MAÇIN 11'İNDE İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivas Belediyespor karşısında rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçın 11'inden farklı olarak iki değişiklikle maça başladı. Kupada ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara daha çok şans tanıyan Karaman, rövanş karşılaşmasında sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtilen ve izinsiz olarak şehirden ayrılan Esteban'ın yerine kalede Uğurcan Çakır'a, Semih Karadeniz'in yerine ise Olcay Şahan'a ilk 11'de görev verdi.

KUCKA DÖNDÜ

Trabzonspor'da ülkesinin milli takımında yaşadığı sakatlığının ardından kupada Sivas Belediyespor ile oynanan ilk maçta ve son 4 lig karşılaşmasında yer almayan orta saha oyuncusu Juraj Kucka, takıma geri döndü. Uzun süren sakatlığının ardından bu hafta takımla çalışmalara başlayan Slovakyalı orta saha oyuncu, Sivas Belediyespor maçının kadrosunda yerini aldı.

MUZAFFER CEM KADRODA

Trabzonspor'da kaleci Esteban'ın takımdan ayrılmasının ardından dün profesyonel sözleşmeye imza atan altyapı oyuncusu Muzaffer Cem Kaplan, Sivas Belediyespor maçında kulübede yerini aldı.

KONUK EKİPTE MURAT KADRODAN ÇIKARTILDI

Bu arada Sivas Belediyespor'da maça 11'de başlaması planlanan Murat Cömert, karşılaşma öncesi ısınma sırasında yaşadığı sakatlığın ardında kadrodan çıkartıldı. Murat'ın yerine ilk 11'de maça Mustafa Aydın başladı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Sivas Belediyespor maçına ilgi göstermedi. Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin büyük bölümü boş kalırken, az sayıda konuk ekibin taraftarı ise kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldılar.

Kaynak: DHA