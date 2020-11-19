Trabzon'da 176 litre sahte içki ele geçirildi
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Trabzon'da 176 litre sahte içki ele geçirildi

19.11.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:02
Trabzon'da 176 litre sahte içki ele geçirildi

Trabzon'da yapılan denetimlerde 176 litre sahte içki ele geçirildi.

Trabzon'da yapılan denetimlerde 176 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sahte ve kaçak içki satışının önlenmesine yönelik alkollü içki satışı yapan iş yerleri denetlendi.

Denetimlerde bir iş yerinde 204 pet şişede hazırlanmış toplam 176 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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