Tokat'ta dereleri taşıran sağanak, su baskınlarına yol açtı

Tokat'ta dereleri taşıran sağanak, su baskınlarına yol açtı

TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan sağanağın dereleri taşırması sonucu tarım arazileri, ev ve bahçelerde su baskınları yaşandı.

Tokat'ın Başçiflik ilçesine bağlı Hatipli beldesinde sağanak taşkınlara neden oldu. Beldenin içinden geçen derelerin taşması sonucu tarım arazilerinde, ev ve bahçelerde su baskınları yaşandı. Çayırların ve ekili arazilerin kullanılmaz hale geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Murat Cengiz, 'Köyönü, Fatlı ve Çatmaca derelerinde yoğun sel baskını nedeniyle çayırlar ve ekili araziler kullanılamaz hale gelmiştir. Altyapımızın yetersiz kaldığı kasaba içerisinde birçok ev ve bahçelerde de yağış nedeni ile zararlar oluştu. Mevcut su depomuz yüksek basınçtan dolayı çatladı. Bu nedenle içme suyumuz dışarı akmaya başladı. Yetkililerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı