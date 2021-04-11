TMO, Niğde'de patates alımlarına başladı

NİĞDE'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçilerin depolarında kalan patatesler satın alınmaya başlandı.

NİĞDE'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçilerin depolarında kalan patatesler satın alınmaya başlandı. Depolardaki yaklaşık 250 bin ton patates tazelik durumlarına göre seçilip TIR'lara yüklenerek Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük destek geldi. TMO'nun, çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates ile 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere satın alacağı bildirildi. Bu kapsamda, kentteki depolarda bulunan 250 bin ton patates, tazelik durumuna göre seçilip TIR'lara yüklenerek Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmeye başlandı. Üreticiler, depolarda bekleyen patateslerin satın alınarak ihtiyaç sahiplerine gönderilmesini sevinçle karşıladı.

EN ÇOK PATATES VE SOĞAN TÜKETİMİ DARALDIKentte patates alımlarını koordine eden TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, salgın döneminde en çok patates ve soğan tüketiminde daralma yaşandığını söyledi. Güldal, "Haliyle yeni hasat döneminin yaklaşmasıyla beraber 2020 yılı sonbaharında depolanmış olan bu ürünlerin bir şekilde tüketilmesi ve israf olmaması gerekiyor. Çünkü milli bir servet bu ürünlerimiz. Üreticilerimizin elinde kalan ürünlerin değerlenmesi ve yeni sezonda yeni ürünleri üretmeleri için Cumhurbaşkanımız'ın talimatlarıyla suratle başlayarak Niğde ve Nevşehir ilerinde 2 günde sevkiyatlarımızı başlattık. Malum mübarek ramazan ayına giriyruz. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mutfaklarına bu ürünler ücretsiz olarak nakledilecek ve sofralarına katkı olacak" dedi.

Üreticilerden Necdet Ünal ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ünal, "Bu karar olmasa patateslerimiz depoda kalacaktı. Buradan gidecek patateslerimizin ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı için de çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI