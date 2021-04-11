TMO, Niğde'de patates alımlarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TMO, Niğde'de patates alımlarına başladı

Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel
TMO, Niğde'de patates alımlarına başladı

NİĞDE'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçilerin depolarında kalan patatesler satın alınmaya başlandı.

Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de
Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde salı günü toplanacak Kabine'de
Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı
Milli Uzay Programı'ndan tarihi hamle! Ay'a gönderilecek aracın ilk ateşlemesi başarıya ulaştı

NİĞDE'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçilerin depolarında kalan patatesler satın alınmaya başlandı. Depolardaki yaklaşık 250 bin ton patates tazelik durumlarına göre seçilip TIR'lara yüklenerek Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren çiftçiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük destek geldi. TMO'nun, çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates ile 250 bin ton soğan ve 750 bin ton çeltiği ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere satın alacağı bildirildi. Bu kapsamda, kentteki depolarda bulunan 250 bin ton patates, tazelik durumuna göre seçilip TIR'lara yüklenerek Türkiye'nin 81 ilindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilmeye başlandı. Üreticiler, depolarda bekleyen patateslerin satın alınarak ihtiyaç sahiplerine gönderilmesini sevinçle karşıladı.

EN ÇOK PATATES VE SOĞAN TÜKETİMİ DARALDIKentte patates alımlarını koordine eden TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, salgın döneminde en çok patates ve soğan tüketiminde daralma yaşandığını söyledi. Güldal, "Haliyle yeni hasat döneminin yaklaşmasıyla beraber 2020 yılı sonbaharında depolanmış olan bu ürünlerin bir şekilde tüketilmesi ve israf olmaması gerekiyor. Çünkü milli bir servet bu ürünlerimiz. Üreticilerimizin elinde kalan ürünlerin değerlenmesi ve yeni sezonda yeni ürünleri üretmeleri için Cumhurbaşkanımız'ın talimatlarıyla suratle başlayarak Niğde ve Nevşehir ilerinde 2 günde sevkiyatlarımızı başlattık. Malum mübarek ramazan ayına giriyruz. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mutfaklarına bu ürünler ücretsiz olarak nakledilecek ve sofralarına katkı olacak" dedi.

Üreticilerden Necdet Ünal ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ünal, "Bu karar olmasa patateslerimiz depoda kalacaktı. Buradan gidecek patateslerimizin ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı için de çok mutluyuz" diye konuştu.


TMO, Niğde'de patates alımlarına başladı
TMO, Niğde'de patates alımlarına başladı
TMO, Niğde'de patates alımlarına başladı
TMO, Niğde'de patates alımlarına başladı
TMO, Niğde'de patates alımlarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mansur Yavaş Türker Ertürk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Burak Deniz Canan Ergüder Demet Özdemir
Spor Diego Mesut Özil Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TMO, Niğde'de patates alımlarına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 13:58:57. #1.16#
title