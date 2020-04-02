TİM Başkanı Gülle: İhracatçımız süreçten güçlenerek çıkacak
Mart ayında yüzde 18 düşüş kaydeden ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, 'Salgının ardından ihracatçılarımız kaybı ciddi manada telafi edecek ve süreçten güçlenerek çıkacak' ifadelerini kullandı.
02.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:48
Mart ayında yüzde 18 düşüş kaydeden ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, 'Salgının ardından ihracatçılarımız kaybı ciddi manada telafi edecek ve süreçten güçlenerek çıkacak' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com