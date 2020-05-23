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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ramazan Bayramı'nı kutladı
23.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:01

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajında Özdemir, şunları kaydetti:

Bayramlar, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü gibi pek çok güzelliği içinde barındıran, sevgi ve saygı bağlarımızı daha da güçlendiren en güzel değerlerimizden birisi ve toplumsal birliğimizin temel taşıdır. Bu sene Ramazan Bayramı'nı ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle geleneksel bayram ziyaretlerimizden uzak, evlerimizde geçireceğiz. Ancak gönül birlikteliğimizle milletçe bu bayramın coşkusunu yaşayacağımıza inanıyorum."

Salgını örnek mücadeleyle yenerek nice bayramları bir arada kutlamayı temenni eden Özdemir mesajında ayrıca, "Özveriyle görevlerini yapan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık getirmesini diliyor; futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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