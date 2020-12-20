Tescillenen "Siğilli bamyası"na logo tasarlandı

Keşan'ın Siğilli köyünde üretilen ve tescillenen "Siğilli bamyası" için logo tasarlandı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonu ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde tescil süreci başlatılan "Siğilli bamyası", tescillenerek, coğrafi işaretli ürün listesine dahil edildi. Ürünün daha iyi tanıtılıp pazarlanabilmesi için logo tasarlandı.

Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan'ın bir lezzeti olan "Siğilli bamyası"na coğrafi işaret almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çok lezzetli olan ancak yeterince pazarlanamayan bu bamya için köylüler adına harekete geçtiklerini ifade eden Şapçı, şunları kaydetti:

"Öncelikle 'Siğilli bamyası'nın standart bir pakete kavuşması için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda öncelikle odamız tarafından 'Siğilli bamyası' logosu tasarlandı ve 'Adıyla tescilli tadıyla tescilli' sloganı üretildi. Lansman ve üretici bilinçlendirme çalışmaları ile desteklenen markalaşma hareketi yine odamız tarafından yapılan çalışmalar ile devam ediyor. Site ve sosyal medya çalışmalarımızın devam ettiği 'Siğilli bamyası', markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu süreçte coğrafi işaretli ürünlerimizin ürün standardizasyonunu sağlamak için denetim kurulu oluşturulacak. Oluşturulan kurul tarafından denetimler yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel