Elon Musk, Tesla Shanghai fabrikasını ziyaret etti

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Çin'e gerçekleştirdiği kısa süreli seyahat kapsamında Perşembe sabahı erken saatlerde Tesla Shanghai giga fabrikasını ziyaret etti. Musk, fabrikayı verimliliği ve kalitesi nedeniyle övdü.

SES (İngilizce): ELON MUSK, Tesla CEO'su:

"Dünyanın her yerinde insanlara anlatıyorum, burada ürettiğimiz araçlar sadece en verimli değil, aynı zamanda en yüksek kalitede üretimi oluşturuyor. Burada çok şey başardığımızı düşünüyorum. İşleri halletmenin getirdiği çok fazla pozitif enerji var. Bu aslında, sadece Tesla için değil, dünya için de çok önemli olacak."

Tesla'nın Shanghai fabrikası 2022'de yıllık yüzde 48 artışla 710.000 aracın teslimatını yaptı.

2019'da kurulan fabrika, firmanın ABD dışındaki ilk giga fabrikası konumunda.

ABD'li otomobil üreticisi Nisan'da Shanghai'da şirketin enerji depolama ürünü Megapack'i üretmeye tahsis edilecek yeni bir mega fabrika kuracağını duyurmuştu. Bu yılın üçüncü çeyreğinde yeni tesisin temelinin atılması ve 2024'ün ikinci çeyreğinde üretime başlaması planlanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)