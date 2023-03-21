Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek! İşte yeni adresi

2000 yılında Fiat'ın İtalya dışında tek bir ülkede üretilen ilk modeli Doblo, Bursa'da üretilmeye başlandı. TOFAŞ fabrikalarında 23 yıl boyunca tüm nesil ve kasa tipleriyle kesintisiz üretilen Doblo'yu Türk insanı çok sevdi. Ülkemizde hem ticari hem aile aracı olarak kullanılan Doblo'nun artık memleketi değişiyor. Hepimizin Bursalı olarak tanıdığı Doblo 2024 yılından itibaren Bursalı olmayacak. Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek.

Cezayir'deki fabrikada üretilecek!

Geçtiğimiz haftalarda Stellantis ile ortaklık yapan TOFAŞ, Cezayir'de yeni bir fabrika yatırımı yapıyor. Bu yatırım doğrultusunda düşük işçi maliyetleri ile daha uygun fiyatlı otomobiller üretilebilecek. Cezayir'de kurulması planlanan fabrikada ilk etapta 3 modelin üretilmesi planlanıyor. 500E, Doblo ve Stellantis mühendislerinin üzerinde çalıştıkları başka bir model.

Çıkan haberler, TOFAŞ'ın Doblo üretimini Cezayir'e kaydırma sebebi olarak Bursa'da Stellantis haklarını satın alınmasıyla birlikte üreteceği 5 yeni model gösteriliyor. Yani TOFAŞ yeni üretim bantları açabilmek için Doblo üretimini kaydırmış olabilir. Böylece marka aynı anda birçok hafif ticariyi daha uygun maliyetler ile satabilecek. Bunun sonucu olarakta Doblo artık Türkiye'de üretilmeyecek.

TOFAŞ, 5 farklı markanın hafif ticari modelini Bursa'da üretecek!

Cezayir fabrikası avantajlı mı? sorularının yanıtıysa çok uzakta değil. Ülke aslında otomotiv üreticilerinin bir dönem sevdiği bir konumdaydı. Ancak 2016-2019 yıllarında çıkan yolsuzluk davaları sebepleriyle Volkswagen, Hyundai, KIA gibi üreticiler ülkedeki tesislerini kapattı. Cezayir hükümetiyse TOFAŞ ve Stellantis ortaklığındaki yeni fabrika ile birlikte otomobil üreticileriyle aralarını düzeltmek istediğini belirtti.

Cezayir de kurulacak olan yeni tesis toplamda 90 bin araç kapasitesine sahip olacak. Tesisin Ağustos ayında bitmesi planlanıyor. Açılışın ardındansa sene sonunda 500e modeli ile üretim başlayacak. 2026 yılına kadar 300 bin araç üretimi planlayan fabrika toplamda 2 bin kişiye istihdam sağlayacak.

İlk etapta Fiat'ın yakın dönemde Türkiye'de de satışa sunduğu elektrikli 500e modeli üretilecek. Ardından Doblo modeli de Cezayir fabrikasına kaydırılacak. Ancak tüm Doblo versiyonlarının üretimi mi yoksa sadece belirli Doblo versiyonlarının üretiminin mi kayacağı belirsiz. Konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Sizce Cezayir fabrikası başarılı olacak mı? Düşük işçilik maliyetleri Fiat otomobillerine yansıyacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın! ShiftDelete.Net YouTube kanalına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz!