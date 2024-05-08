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Tabeladaki rakam değişti! Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Gece yarısı benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 24 kuruş indirim geldi. Pompa fiyatlarına da yansıyan indirim sonrası İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40 lira 12 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 42 lira 64 kuruştan satılıyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

GECE YARISI ÇİFTE İNDİRİM

Benzine 1.37 TL, motorine ise 1.24 TL indirim geldi. İndirim bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

BENZİN LİTRESİ 43 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜ

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40 lira 12 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 42 lira 64 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Brent Petrol İstanbul Zam Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (19)

Nurullah Aydın:

Şimdi birileri çıkıp derki zam gelecek. Biraz iyimser düşünsenize kardeşim bugüne bakın yarının sahibi ALLAH tır mevlam neylerse güzel eyler...

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Hasan Dündar:

Herşey Allahın elinde. Yalnız kader,nasip çabaya bağlıdır. Sen bütün ülke ekonomisine etki et, enflasyona yenik düş ondan sonra Allah yaptı de. Bu düpedüz bağnazlıktır.

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Nurullah Aydın:

Ben ALLAH yaptı demedim tedbir bizden taktir ALLAH tan demek istediğim iyimser düşünelim pozitif düşünelim negatif düşünüp kendini harcama kardeşim...

yanıt4
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Cumartesi akşamına geri pompalarlar bizi

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Selim Güler:

Sen Türkiyede neden yasiyorsun? Git baska yere mutlu olacagin yere.Orada seni mutlu edebilirlermi ? Onu hic sanmam

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Nurullah Aydın:

senin gibi negatif düşünenleri hep pompalasalar keşke

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Serkan GÜNGÖREN:

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:BU KADAR GERÇEKÇİ OLMA 22 SENEDİR S2LENLER GOCUNUYOR.

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Serkan GÜNGÖREN:

VAY BE 3 LİRA OLMASI GEREK BENZİN 42 LİRAYA DÜŞMÜŞ VE BU MÜJDE OLARAK VERİYORLAR

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T.C. GÖKBÖRÜ:

Şimdi 5 litre motora benzin aldım 5 lira kar yaptım aşırı yüzüm güldü hala gülüyorum

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T.C. GÖKBÖRÜ:

Benzin 100 tl olsun bence bu rakam bize az bizim Ege’de rafinelerde üretiliyor en pahalı bizde

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